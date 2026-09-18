Nuovo ingresso nel board del Milan: Fontanella-Khan sarà Chief Corporate Affairs Officer

Nuovo ingresso nel board del Milan: Fontanella-Khan sarà Chief Corporate Affairs OfficerMilanNews.it
Oggi alle 12:36News
di Lorenzo De Angelis
James Fontanella-Khan entrerà nel board rossonero: assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer. 

Gerry Cardinale continua a ridisegnare la struttura societaria del Milan. Nel board rossonero entrerà James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editori del Financial Times, che lascerà il quotidiano britannico a ottobre, Il giornalista, classe 1983 e di origini italiane, assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer. 

Lavorerà tra Milano e News e si occuperò prinicpale degli affari societari del club, in una fase considerata strategica per i progetti di RedBird legati al Milan. Parallelamente a questo ingresso, resta attesa nei prossim mesi la nomina del nuovo Head of Football.