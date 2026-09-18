News MN - Amorim parla domani in conferenza stampa: a che ora e dove seguirla

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Ruben Amorim, tecnico rossonero, torna a parlare domani in conferenza stampa: a che ora e dove seguire l'evento con i media

Non c'è spazio per riposare o leccarsi le ferite europee, il Milan domani vivrà già la giornata di vigilia della prossima gara di campionato contro il Lecce. Perla seconda volta in questo campionato - su cinque gare - i rossoneri giocheranno a San Siro e lo faranno contro il Lecce domenica sera alle ore 20.45. In Serie A la formazione milanista è ancora imbattuta ma viene da due pareggi consecutivi, frutto di prestazioni non eccelse, a cui si aggiunto in coda il brutto esordio europeo con il Benfica.

RUBEN AMORIM IN CONFERENZA STAMPA DOMANI: A CHE ORA E DOVE SEGUIRLO

Essendo domani giornata di vigilia per il Milan, come di consueto il tecnico Ruben Amorim prenderà la parola in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. Nel mirino delle critiche per dei progressi che ancora non si vedono, l'allenatore milanista parlerà davanti ai giornalisti alle ore 14 di domani, sabato 19 settembre. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera. Come sempre potrete leggere tutte le dichiarazioni di Amorim nel live testuale dedicato di MilanNews.it.