Bocci: "La prima sconfitta di Amorim è la somma delle tante incertezze mostrate dal suo stralunato Milan in questo inizio di stagione

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Il pensiero di Alessandro Bocci sul Milan sulle colonne de Il Corriere della Sera

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, Alessandro Bocci si è soffermato in modo particolare sul Milan, commentando il momento che si appresta ad affrontare formazione e club dopo la prima, brutta, sconfitta della gestione Ruben Amorim:

"La prima sconfitta di Amorim è la somma delle tante incertezze mostrate dal suo stralunato Milan in questo inizio di stagione. Approccio sempre moscio, distrazioni difensive, confusione tattica. Il portoghese ci ha messo tanto del suo: formazioni sbagliate, pessima gestione del turnover e scarso feeling con i giocatori più importanti. Anche dichiarazioni contraddittorie di chi all'esterno vuole apparire forte e sicuro delle proprie convinzioni e invece si sente ogni giorno più fragile. Alla vigilia di Juve-Milan, la partita che ha scosso le certezze rossonere, aveva promosso il ricco mercato d'estate. Undici giorni dopo azzarda che la squadra non è giusta per lui. Un grande allenatore sa gestire i momenti complicati e soprattutto cucina con quel che trova in dispensa. Ma sono evidenti anche le colpe della società. Il Milan ha molte idee e quasi tutte confuse. Cardinale inizia ogni stagione con un'idea meravigliosa in testa salvo cambiarla in fretta, il giochista Fonseca, il pragmatico Allegri, un altro giochista come Amorim. Speriamo che il destino di questo portoghese sia diverso da quello dei suoi predecessori, ma per ora niente funziona: Il Diavolo è senza capo né coda e con un centravanti strapagato, Ramos, che nelle ultime tre partite non ha mai tirato in porta. Una squadra che non crede in quello che fa [...]".