Capello sulle scelte di formazione di Amorim contro il Benfica: "In effetti non l'ho ancora capito"

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Le dichiarazioni di Fabio Capello sul Milan a La Gazzetta dello Sport

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta di mercoledì in Europa League contro il Benfica.

Sta mancando totalmente anche il gioco.

«Non c’è mai chi cerca l’uno contro uno per andare al cross, o uno scatto in profondità. E poi c’è anche un altro problema: anche quando si arriva a mettere palla in mezzo, non c’è mai nessuno che riempia l’area. Ramos riceve la palla circondato dagli avversari e non è aiutato dai compagni».

Quanto manca il coraggio, e quanto l’idea di gioco?

«Direi che per il 50 per cento c’è la paura di tentare la giocata e per l’altro 50 non si è ancora capito il piano tattico. I giocatori si conoscono e si capiscono giocando insieme: se cambi sempre, a questo obiettivo non ci arrivi».

L’undici titolare schierato contro il Benfica ha destato più di una perplessità.

«In effetti non l’ho ancora capito. Io comunque parto da un presupposto, che l’allenatore mette in campo la squadra che ritiene migliore per vincere. Ma Amorim la sta ancora cercando».

Il tecnico portoghese non rischia ma, in termini generali, parrebbe comunque un Milan obbligato, per mille motivi, ad andare avanti con lui.

«È inutile continuare a cambiare. Gli va data la possibilità di proseguire nel suo progetto. E non è questione di contratto. Va sostenuto perché sta cercando una soluzione e occorre attendere che la trovi».