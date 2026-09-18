Tanti auguri Chris Pulisic! Oggi Captain America compie 28 anni

Tanti auguri Chris Pulisic! Oggi Captain America compie 28 anni
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis
Captain America Christian Pulisic compie oggi 28 anni

Giornata di festa in casa del Milanl'attaccante statunitense Christian Pulisic compie oggi 28 anni. Nato a Hershey, Pennsylvania, il 18 settembre del 1998, l'attaccante del Milan e cresciuto calcisticamente tra Stati Uniti e Inghilterra, dove viene notato giovanissimo dal Borussia Dortmund, che lo ingaggia nel 2015. In Germania Pulisic si afferma rapidamente tra i professionisti, prima di trasferirsi al Chelsea nel 2019, con cui conquista diversi titoli, tra cui una Champions League. 

Nel 2023 approda al Milan, diventando uno dei riferimenti offensivi rossoneri grazie a rapidità, dribbling e capacità di creare occasioni. Nonostante il rendimento altalenante degli ultimi 9 mesi, Pulisic in rossonero ha uno score più che positivo: 136 presenze, 42 gol, 28 assist ed una Supercoppa Italiana. 