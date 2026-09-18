Pellegatti preoccupato: "Com'è il rapporto tra Amorim e i giocatori? Con questa tendenza..."

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la situazione attuale del Milan di Amorim.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la situazione attuale del Milan: "Perché certe dichiarazioni di Amorim ci hanno preoccupato? Qualche giorno fa diceva di essere molto contento della rosa; oggi sostiene di non avere molti giocatori adatti al suo tipo di gioco. Questo preoccupa, perché se il primo ad avere dubbi è l'allenatore, il segnale è già di per sé negativo.

Com'è il rapporto tra Amorim e i giocatori? Questa è un'altra domanda fondamentale. Siamo alla vigilia della partita con il Lecce e subito dopo ci sarà la sosta per le nazionali. Ci troviamo di fronte a un ciclo di dieci partite tra il 10 ottobre e l'11 novembre circa: si giocherà continuamente, ogni tre giorni, senza contare i successivi impegni di Coppa Italia. Se riscontriamo già questi problemi a fronte di un'unica gara infrasettimanale, per quanto importante come l'Europa League, con l'andamento che sta tenendo Ruben Amorim dobbiamo preoccuparci seriamente. . Perché se lui è in confusione, dobbiamo preoccuparci. Lui deve dimostrare con i fatti ciò che vale, non limitarsi a chiedere pazienza. La pazienza gliela diamo se se la merita, e se la merita soprattutto attraverso le scelte che fa mettendo in campo i giocatori. Non può fare un minestrone o una macedonia di giocatori: essendo un allenatore nuovo con schemi nuovi, deve prima di tutto trovare una base e soltanto in un secondo momento inserire gli altri".