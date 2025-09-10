Gimenez, un gran gol allo scadere per pareggiare la Corea: la sua pagella

Santiago Gimenez ha chiuso come meglio non poteva la sua sosta Nazionali: con un gol all'incrocio dei pali. L'attaccante rossonero sembra aver messo da parte tutte le tensioni e pressioni degli ultimi giorni di mercato e ha trovato la rete nell'amichevole che il Messico ha pareggiato nella notte contro la Corea Del Sud. Il risultato finale, 2-2, è frutto del vantaggio del quasi omonimo Jimenez, del rimonta firmata Son e Oh, infine del gol bellissimo di El Bebote: tiro al limite dell'area dopo un bel movimento spalle alla porta, con pallone che si insacca nel sette.

Una prestazione sicuramente positiva per il numero 7 rossonero che ha bisogno di segnare con continuità per ritrovare fiducia. La sua prova è stata premiata con un 7 in pagella dai colleghi di ESPN Mexico. Questo il giudizio ricevuto dal centravanti messicano, dopo essere entrato al 62° e aver trovato il gol decisivo per il pari: "Dopo diverse apparizioni nell’ultimo terzo, il centravanti di riserva ha salvato la situazione all’ultimo minuto con un tiro di sinistro dalla distanza verso l’incrocio che ha fissato il punteggio sul 2-2".