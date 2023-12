Giocheresti mai nel Milan? Kean evita la domanda. Poi afferma: "Però amo la Juve..."

Weston McKennie, calciatore della Juventus, è stato oggi tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast, in compagnia del collega bianconero Moise Kean. I due calciatori, accompagnati dal rapper Artie Five e l'influencer Taylor Mega, hanno partecipato ad un gioco di domande scomede. Durante la challenge in cui bisognava scegliere se dire la verità oppure svolgere una penitenza, Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha domandato al suo compagno di squadra Moise Kean se giocherebbe mai nel Milan. La risposta dell'attaccante italiano non è arrivata, preferendo la penitenza e affermando: "Però amo la Juve".

