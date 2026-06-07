I risultati dei 5 rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali nella giornata di ieri

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Tre rossoneri in campo con le rispettive Nazionali nella giornata di ieri: ecco come sono andati.

Nella serata di ieri, 6 giugno, cinque giocatori del Milan sono stati protagonisti con le maglie delle rispettive Nazionali. A Bruxelles Saelemaekers e De Winter sono rimasti in panchina nella vittoria per 5-0 del Belgio sulla Tunisia. In quel di San Diego, allo Snapdragon Stadium, Ardon Jashari ha giocato 20 minuti più recupero nell'amichevole che ha visto la Svizzera pareggiare 1 a 1 contro l'Australia. Il centrocampista rossonero è entrato al minuto 71 al posto di Manzambi.

Amichevole amara invece per l'America di Christian Pulisic, che ha perso 1-2 a Chicago contro la Germania. L'attaccante del Milan è rimasto in campo per poco più di un'ora di gioco, lasciando spazio al 62esimo a Giovanni Reyna. Partita invece ricca di tensione quella dell'Estadio Nacional do Jamor di Lisbona, dove il Portogallo ha vinto per 2 a 1 contro il Cile. Da segnalare l'espulsione al 47esimo minuti di Rafael Leao, protagonista di un brutto episodio: la manata in faccia a Roman, a sua volta espulso per aver generato una rissa poco prima la fine del primo tempo.