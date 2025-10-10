Ibra su Tare: "Figura che sta sempre a contatto con giocatori e allenatore: e lo fa bene"

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare davanti ai microfoni, non dietro le maschere istituzionali di qualche evento ma mettendosi a nudo come parte della dirigenza rossonera. Il Senior Advisor milanista ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato del suo ruolo, ha sottolineato quello che non è andato l'anno scorso e messo in rilievo quello che potrebbe andare bene quest'anno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su cosa è cambiato in dirigenza in questa stagione: "La società ha aggiunto quello che mancava: adesso c'è una figura che sta sempre a contatto con giocatori e allenatore, è Igli Tare e lo fa bene. Io vengo a Casa Milan, a volte vado a Milanello: parlo tutti i giorni con Furlani e Cardinale che è molto coinvolto, studiamo cosa serve per migliorare il Milan, per farlo tornare dominante. Decide Gerry ma si fida molto di chi è in società. Sono coinvolto anche nella parte corporate e nell'area entertainment di RedBird. Sono una persona che, se non conosce una cosa, sta zitta, guarda e impara. Certo in alcune aree ho più esperienza e parlo di più, o molto di più".