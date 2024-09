Ibrahimovic: "Le critiche non mi disturbano, al contrario mi caricano. Ci convivo da sempre"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è intervenuto a pochi minuti dal derby. Ecco le sue parole a DAZN:

"Si lavora. È un lavoro impegnativo, mi piace. L'importante è la squadra e il Milan, non io. Non è un one man show come avevo detto. Per il momento la situazione di squadra abbiamo superato questo momento prima e faremo anche stavolta. Personalmente non mi disturbano le cose contro di me, ho convissuto con le critiche per anni da calciatore. Poi si continua con quello che sto facendo. Non mi disturba, al contrario: mi carica e mi dà più gas per fare di più".