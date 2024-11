Ibrahimovic sul Milan: "Credo nel progetto, condivido la visione della proprietà: vincere"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird in AC Milan, è stato intervistato in esclusiva da UEFA Champions League Magazine prima di Real Madrid-Milan del 5 novembre, sfida vinta dai rossoneri per 3-1. Queste le sue dichiarazioni:

E riguardo alla decisione di tornare qui dopo aver giocato? Perché proprio questo club?

"Cosa mi ha spinto a prendere questa decisione? Credo nel progetto, credo in ciò che rappresenta il Milan, e penso di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e della proprietà perché vogliono fare cose straordinarie. Vogliono fare la storia, vincere, e quando si parla di vincere, è lì che mi sento vivo, perché voglio vincere, farò qualsiasi cosa per vincere e non mollo finché non vinco. Ora lavoro per il club da un’altra prospettiva. Non posso influire o dare il mio contributo in campo, sto lavorando dall'esterno, ho molto da imparare. Entro in questa nuova situazione con umiltà, passo dopo passo, e sto imparando molto. Mi sento legato al Milan in un modo particolare anche dopo la mia carriera, e voglio fare grandi cose con il Milan".