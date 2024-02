Ielpo: "Maignan sugli ultimi errori sbaglia concettualmente"

Abbiamo provato a parlare degli errori di Maignan entrando nel merito (clicca qui), andando a dare un parere tecnico sul tipo di parata di cui il portiere rossonero sta abusando nell'ultimo periodo. Anche Mario Ielpo, ex portiere, condivide l'analisi.

Queste le sue dichiarazioni a Radio 24: "Maignan? Sbaglia concettualmente sugli ultimi errori. Sui gol presi "in mezzo alle gambe" il problema è che non imposta per fare la parata, ma per fare un muro per respingere, quasi per farsi colpire dal pallone. Si dovrebbe fare quando l'attaccante è vicino".