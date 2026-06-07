Il CT Martinez bacchetta Leao: "Non possiamo prendere un rosso in una situazione del genere"

vedi letture

Il CT del Portogallo Roberto Martinez ha bacchettato Rafael Leao per il cartellino rosso rimediato nell'amichevole contro il Cile

Nella serata di ieri il Portogallo ha giocato la prima delle due amichevoli che lanceranno la squadra lusitana verso il Mondiale che inizierà giovedì tra Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra di Roberto Martinez ha affrontato il Cile, non qualificato, e ha strappato una vittoria per 2-1. La gara è stata caratterizzata dalla doppia espulsione che ha lasciato entrambe le squadre in dieci nel recupero del primo tempo: Rafael Leao, giocatore del Milan, è venuto alle mani con Roman del Cile. L'arbitro li ha cacciati entrambi. Una situazione che non ha fatto piacere a Roberto Martinez che ha bacchetato indirettamente Leao nel post gara. Le parole di riportate da Record.pt.

PORTOGALLO, MARTINEZ BACCHETTA LEAO

Le parole di Roberto Martinez, CT del Portogallo, anche sul rosso rimediato da Rafael Leao: "La squadra ha staccato la spina quando ha subito il gol? No, non penso. La prova sono i due gol nella ripresa in gioco aperto. Non possiamo prendere un cartellino rosso in una situazione del genere, perché le squadre del Sud America tendono al confronto fisico. Inoltre penso che non fosse da cartellino rosso, perché non c'è stata un'attitudine violenta da parte di nessuno dei giocatori. Detto questo, non cerchiamo scuse e ora possiamo usare questa partita come preparazione anche a livello mentale."