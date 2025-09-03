Il Milan cambia tanto, CorSport: "Super 10 novità. Ribaltone per l'Europa"

Un Milan trasfigurato, questa è la squadra rossonera a cui ci troviamo davanti a fine mercato, specialmente se la poniamo a confronto con quella di 365 giorni fa. In un anno la stragrande maggioranza della rosa, incluso l'allenatore, è stata stravolta. Ed è proprio su questo concetto di rivoluzione totale, rifuggito dall'amministratore delegato Giorgio Furlani a inizio mercato, su cui si concentra il pezzo odierno proposto dal Corriere dello Sport sulle proprie colonne.

Il Corriere dello Sport scrive: "Milan super 10 novità. Ribaltone per l'Europa". Nell'occhiello il dato più sconcertante: "Rispetto al gruppo della scorsa stagione sono rimasti solo dieci giocatori". Nel sottotitolo si chiarisce e si porta qualche dato: "40 operazioni totali, di cui 10 acquisti, 27 cessioni e 3 giocatori rientrati dai prestiti, ma solo uno (Saelemaekers) confermato". Di questi colpi ci sono i due più onerosi della Serie A: il francese Nkunku (37 milioni) e lo svizzero Jashari (34 milioni). Presenti anche innesti di esperienza, su tutti Modric e Rabiot.