Il Milan non conosce la parola continuità: la striscia più lunga di successi consecutivi è ferma a quattro

Salerno decisamente amara per il Milan, che deve ritenersi fortunato per il punto strappato in extremis grazie al gol di Jovic. Un punto è sicuramente meglio di zero, ma la prestazione di stasera è ben al di sotto della sufficienza. E le prime posizioni si allontanano, presumibilmente, sempre di più. I rossoneri, inoltre, non conosco più la parola "continuità".

In stagione, la striscia più lunga di successi risale a fine settembre-inizio ottobre ed è ferma a quattro: Verona, Cagliari, Lazio e Genoa. Proprio contro i giallorossi è arrivata l'ultima vittoria in trasferta della squadra di Pioli, con la rete di Pulisic all'87esimo.