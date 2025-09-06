Inghilterra-Andorra, le formazioni ufficiali: Loftus-Cheek in panchina
MilanNews.it
Ruben Loftus-Cheek inizia dalla panchina nel match tra Inghilterra e Andorra valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Il centrocampista rossonero torna in nazionale 7 anni dopo l'ultima presenza. Fischio d'inizio alle ore 18:00.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Burn, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Eze, Rashford; Kane. A disp.: D.Henderson, Trafford, Konsa, Gordon, J.Henderson, Spence, Rogers, Livramento, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Watkins, Bowen.
GLI IMPEGNI DI LOFTUS-CHEEK CON L'INGHILTERRA
- Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026
Pubblicità
News
Le più lette
2 Dopo Bennacer è il turno di Adli: per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo
4 Matri sul suo periodo al Milan: "Mi caricai di aspettative. Dopo 6 mesi chiesi a Galliani di andare via: capii che non ero pronto"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Schmid: "Nkunku-20 gol in A? Solo se ritrova fiducia, cosa che a Rabiot non manca di certo"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Milan, il mercato è da cinque in pagella. Non si può puntare tutto su Gimenez, Vlahovic la soluzione"
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com