Inghilterra-Andorra, le formazioni ufficiali: Loftus-Cheek in panchina

di Manuel Del Vecchio

Ruben Loftus-Cheek inizia dalla panchina nel match tra Inghilterra e Andorra valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Il centrocampista rossonero torna in nazionale 7 anni dopo l'ultima presenza. Fischio d'inizio alle ore 18:00.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Burn, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Eze, Rashford; Kane. A disp.: D.Henderson, Trafford, Konsa, Gordon, J.Henderson, Spence, Rogers, Livramento, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Watkins, Bowen.

GLI IMPEGNI DI LOFTUS-CHEEK CON L'INGHILTERRA

- Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026