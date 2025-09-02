Inghilterra, Loftus-Cheek torna in nazionale dopo sette anni
MilanNews.it
Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, ha chiamato a sorpresa anche Ruben Loftus-Cheek per le due gare valide per le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 contro Andorra e Serbia. L'ultima volta che il centrocampista del Milan ha giocato una partita con la sua nazionale risale al 15 novembre 2018: era un'amichevole contro gli Stati Uniti di Christian Pulisic che gli inglesi vinsero 3-0.
Loftus-Cheek entrò in campo al 70' al posto di Winks.
🚨 EXCL: Ruben Loftus-Cheek called into England squad for upcoming 2026 World Cup qualifiers. AC Milan midfielder last appeared for national team in 2018 but Thomas Tuchel knows 29yo from Chelsea & now included for Andorra + Serbia fixtures @TheAthleticFC https://t.co/dTLCDRGG3u— David Ornstein (@David_Ornstein) September 2, 2025
Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
Prima sorpresa: l'Inter battuta dall'Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
