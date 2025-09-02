Inghilterra, Loftus-Cheek torna in nazionale dopo sette anni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi

Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, ha chiamato a sorpresa anche Ruben Loftus-Cheek per le due gare valide per le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 contro Andorra e Serbia. L'ultima volta che il centrocampista del Milan ha giocato una partita con la sua nazionale risale al 15 novembre 2018: era un'amichevole contro gli Stati Uniti di Christian Pulisic che gli inglesi vinsero 3-0.

Loftus-Cheek entrò in campo al 70' al posto di Winks. 