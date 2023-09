Italia-Ucraina: San Siro non sarà tutto esaurito. In tribuna anche Shevchenko

Stasera a San Siro andrà in scena Italia-Ucraina, match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo stadio milanese non sarà tutto esaurito: a ieri pomeriggio, infatti, sono stati acquistati 47 mila biglietti sui 64 mila messi in vendita. L'ipotesi è che oggi si possa arrivare a 50 mila spettatori. In tribuna, è atteso anche Andriy Shevchenko, ex giocatore del Milan.