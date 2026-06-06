Kessie, che combini? Spallata all'arbitro durante Francia-Costa d'Avorio
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Kessie protagonista di un episodio curioso durante l'amichevole contro la Francia. Il centrocampista ex Milan ha atterrato l'arbitro con una spallata
Nel corso dell’amichevole di giovedì notte tra Francia e Costa d’Avorio, con la squadra africana che ha avuto la meglio sui transalpini per 2-1, c’è stato un episodio curioso che ha coinvolto Franck Kessie.
Il centrocampista ivoriano ha scambiato l'arbitro Sebastian Gishamer per un avversario e l'ha atterrato con forza con la più classica delle spallate. Il fischietto austriaco è ovviamente capitombolato a terra e ha avuto bisogno di qualche istante prima di riprendersi e dare l'ok per il prosieguo della gara.
Kessie had enough of the referee tonight🤣👏 pic.twitter.com/3Cn9As9lSr— No Context World Cup (@NoContextEPL) June 4, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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