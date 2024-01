Krunic: "Il Fenerbahce mi ha voluto fortemente, finalmente sono arrivato"

Prime parole da giocatore del Fenerbahce per Rade Krunic, centrocampista che il Milan ha ceduto al club turco nelle scorse ore, con l'ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di oggi. L'oramai ex rossonero è arrivato in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinate condizioni, con il Milan che in caso di riscatto potrà incassare circa 5 milioni di euro più bonus.

"Il Fenerbahce ha voluto fortemente che io fossi qua e questo mi ha reso particolarmente felice. Finalmente sono arrivato. Farò del mio meglio per aiutare il Fenerbahce a vincere e voglio che i tifosi sappiano che darò sempre tutto sul campo. Mi impegnerò per vincere ogni partita che giocheremo e il campionato a fine stagione", ha detto Krunic ai canali ufficiali del club nelle ore immediatamente successive alla firma sul suo nuovo contratto con i turchi.

Questo invece il comunicato con cui la società rossonera ha annunciato ufficialmente l'addio dell'ex Empoli: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunić al Fenerbahçe Spor Kulübü.Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura".