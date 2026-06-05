Leao ai saluti: "La Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento"

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Rafael Leao ribadisce e conferma la sua volontà di lasciare il Milan nel corso dell'estate nell'intervista concessa a Sport TV in Portogallo

Nei giorni scorsi, direttamente dal Portogallo, Rafael Leao era stato molto chiaro sul suo futuro, parlando così: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili". Il concetto è stato ribadito anche in queste ore, quando Leao ha parlato a Sport TV, emittente portoghese, confermando la sua volontà di lasciare il Milan e l'Italia. Il numero 10 rossonero ha sottolineato anche quali campionati vorrebbe esplorare nella prossima tappa della sua carriera.

Rafael Leao sul suo futuro: "Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po'. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che il mio talento riuscirei a metterlo a confronto con giocatori che sono a un livello molto alto. Giocare in quel tipo di campionato valorizza molto il giocatore"