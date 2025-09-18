Leao ancora a parte. Cosa aveva detto Allegri sul portoghese

Giovedì 18 settembre e, come vi abbiamo raccontato (clicca qui), Rafael Leao anche oggi si è allenato a parte ed ha proseguito nel suo programma personalizzato di recupero. Il portoghese è ancora alle prese con il problema al polpaccio rimediato in Milan-Bari di metà agosto ed evidentemente, come aveva già annunciato Allegri quasi una settimana fa, non è ancora pronto.

In conferenza stampa pre Milan-Bologna Max Allegri era stato chiaro sull'infortunio di Rafael Leao: "Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso".