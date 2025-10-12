Leao, Gabbia, Pavlovic: i rossoneri impegnati in nazionale nella giornata di ieri
Nella serata di ieri tre rossoneri sono stati impegnati con le rispettive nazionali. In Estonia-Italia 3-1 Gabbia è rimasto in panchina per tutta la durata del match, rimandando così l'esordio sotto la guida di Gattuso. Novanta minuti per Pavlovic nella sconfitta per 1-0 contro l'Albania, mentre Leao è entrata nell'ultima mezz'ora di Portogallo-Irlanda 1-0.
Rafael Leão (30 minuti)
Portogallo-Irlanda 1-0
Matteo Gabbia (0 minuti)
Estonia-Italia 1-3
Strahinja Pavlovic (90 minuti)
Serbia-Albania 0-1
