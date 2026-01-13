Leao non al meglio e in dubbio per Como, ma resta determinante
La presenza di Rafael Leao a Como non è così scontata. O meglio, non è sicuro che il portoghese possa partita titolare contro i Lariani, anche perché non è ancora al 100% per via di questo fastidio all'adduttore che ad oggi sembrerebbe ancora piuttosto gestibile. I medici del Milan vogliono evitare che questo problema si trasformi in pubalgia, motivo per il quale è richiesta la massima prudenza.
Fare a meno di un giocatore come Leao, però, è impensabile, anche perché al netto di tutto il portoghese ha dimostrato di riuscire ad essere decisivo anche quando non al 100%, come confermano i 7 gol segnati fino a questo momento in Serie A. Allegri quindi se lo porterà quanto meno in panchina al Sinigaglia, ma chissà che le rispose in allenamento in questi giorni non siano talmente positive da fargli addirittura pensare ad una titolarità.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan