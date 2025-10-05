Lecce, Di Francesco: "Camarda? C'è un tempo per tutto e io so come gestire i giovani. Avrà i suoi momenti"
Dopo il successo in casa del Parma, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così di Francesco Camarda, attaccante arrivato in estate in Puglia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan: "C'è un tempo per tutto e io so come gestire i giovani - riporta tuttomercatoweb.com -.Camarda è un giocatore che entrando ha fatto gol. È un giocatore che può determinare anche subentrando. Io dico di farlo crescere.
Tutte le volte mi viene chiesto di lui, io ci parlo tantissimo e me lo abbraccio perché potrebbe essere mio nipote. È giusto che faccia quei passaggi che lo porteranno a diventare un grande giocatore. I giovani subiscono le pressioni dei media, mentre io cerco di farlo vivere con serenità. Avrà i suoi momenti. Credo di aver fatto la scelta giusta con Stulic, visto che abbiamo vinto".
