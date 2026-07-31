Letizia: "Sono distrutto. Non so se sarò mai all’altezza di esprimere quanto Franco significhi per me e per noi"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube ricordando Franco Baresi, leggenda rossonera scomparsa oggi: "Franco Baresi sarà per sempre il Milan, come nessuno mai. Oggi è difficile raccontare tutto ciò che proviamo, forse è solo il momento del silenzio. Di tenerci dentro il pensiero di ciò che incarnerà per sempre e di ciò che nelle nostre vite rappresenterà ogni giorno. Non so se sarò mai all’altezza di esprimere quanto Franco significhi per me e per noi. Sono distrutto. Ma non parlerò mai al passato di lui, perché Franco vivrà in eterno per noi tutti".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".