Maignan a DAZN: "Per i sogni è troppo presto. Rigore? I miei compagni avevano fiducia in me"
MilanNews.it
Mike Maignan ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Roma 1-0. Queste le sue dichiarazioni:
Che cosa significa questa vittoria?
“Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi”.
Dove può arrivare il Milan?
"Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita”
Sul rigore:
“Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra”.
