Maignan e Rabiot titolari con la Francia: sfidano la Costa d'Avorio di Kessie

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Mike Maignan e Adrien Rabiot, calciatori del Milan, sono titolari nell'amichevole che la Francia disputa questa sera contro la Costa d'Avorio di Kessie

La Francia dei due rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot scende questa sera in campo a Nantes per la prima delle due amichevoli verso il Mondiale che si giocherà in Nord America, tra Stati Uniti, Canada e Messico, e che partirà ufficialmente tra una settimana esatta. Avversaria di serata è un'altra formazione qualificata per la rassegna iridata: la Costa d'Avorio che come capitano ha un ex Milan come Franck Kessie. Singolare sfida tra i due fratelli Douè: Desireè difende i colori dei transalpini, Guela quelli degli ivoriani. Di seguito le formazioni ufficiali, con Maignan e Rabiot schierati dal primo minuto.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, M. Thuram; Mbappe. A disp.: Samba, Risser, Malo Gusto, Digne, Lacroix, Saliba, Lucas Hernandez, Kone, Akliouche, Kante, Zaire-Emery, Dembele, Barcola, Mateta, D. Doue. All. Didier Deschamps

COSTA D'AVORIO (4-3-2-1): Fofana; G. Douè, Agbadou, Konan, Singo; Fofana, Kessie, Diakite; Adingra, Y. Diomande; Wahi. A disp.: Lafont, Kone, Operi, Toure, Seri, Bonny, Koussounou, O. Diomande, Diallo, Sangare, Pepe, Guessand, Guiagon, Oulai. All. Emersé Faé