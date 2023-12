Mal di trasferta: mai così male dai tempi di Gattuso. Rossoneri in striscia negativa

Con il pareggio con la Salernitana, che ha il sapore di una sconfitta, il Milan ha allungato una striscia negativa che non gli rende onore: ovvero quelle delle gare in trasferta. I rossoneri non vincono in campionato lontano da San Siro da quattro partite e per un totale di due mesi e mezzo. L'ultima gioia risale al 7 ottobre quando il Diavolo sconfisse il Genoa al Ferraris nei minuti finali.

Una striscia così non si era mai vista con Stefano Pioli in panchina. Per trovare un record negativo così lungo di gare senza vittoria in trasferta bisogna andare indietro al 2019, quando sulla panchina rossonera sedeva Gennaro Gattuso. Dopo il Genoa questo è stato il trend del Milan in trasferta:

Napoli-Milan 2-2

Lecce-Milan 2-2

Atalanta-Milan 2-1

Salernitana-Milan 2-2