Maldini interrompe i rapporti di collaborazione con il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi: il motivo

vedi letture

Paolo Maldini ha interrotto i rapporti di collaborazione con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce. Il motivo.

Nelle scorse settimane lo stesso Paolo Maldini ha pubblicato sui propri canali social delle foto che lo ritraevano insieme ad Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce. L'ex capitano e dirigente del Milan parlava di giorni in compagnia di un amico con il quale si era parlato di - tanto - calcio, al punto che in Turchia si vociferava della possibilità di vedere Maldini all'interno dell'organigramma della società turca come direttore sportivo o direttore tecnico.

A quanto pare, però, questo scenario non si concretizzerà mai, anche perché il dirigente italiano ha deciso di prendere addirittura le distanze da Hakan Safi. Come mai? Stando a quanto riportato dal collega Yunus Aydin, il motivo dietro questa rottura sta nel fatto che Maldini non avrebbe particolarmente apprezzato le ultime uscite pubbliche del candidato alla presidenza del Fenerbahce, ritenendo dannose alla propria immagine determinate dichiarazioni (come quella di un presunto accordo con Greenwood) che danno per certi trasferimenti tutt'altro che conclusi.

Inoltre all'ex Milan non è piaciuto neanche l'atteggiamento dello stesso Safi, che non ha risposto a tono ai fischi che gli sono stati rivolti quando lo ha chiamato sul palco durante la campagna elettorale.