Marocchi attacca: "Non sono cinque derby persi ma strapersi. Terzino a centrocampo? Anche no"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista di Sky Sport, è intervenuto ieri sera al Club per parlare del derby perso dal Milan. Questo il suo commento sulla prestazione rossonera, molto negativo: "Sono cinque derby non persi, strapersi. E quindi Calabria costantemente lì (a centrocampo, ndr) anche no. Perché devi avere un occhio di riguardo per l’avversario. A me non ha mai fatto impazzire un terzino lì. Cioè se io avessi giocato lì e il mio allenatore mi avesse detto “Spostati un attimo che c’è un terzino al tuo posto e tu ti allarghi”… Mah! Spiegamela bene…”.