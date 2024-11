Mike Maignan superbo a San Siro con la Francia: la pagella di MilanNews.it

La Francia di Mike Maignan e Theo Hernandez ha sconfitto l'Italia a San Siro per 3-1 e si è aggiudicata il primo posto nel girone di Nations League grazie alla differenza reti. Il terzino non ha giocato perchè non stava bene, il portiere invece è sceso in campo come titolare ed è stato decisivo nel finale, uscendo anche tra gli applausi del pubblico nel finale come riportato dall'inviato di MilanNews.it. La sua pagella.

MIKE MAIGNAN, 8: "Tra i pali una serata relativamente tranquilla, con l'Italia che arriva anche dalle sue parti in diverse occasioni lungo il corso della gara ma senza impensierirlo più di tanto se non nelle uscite in cui è sempre attento. Solo in due occasioni è messo realmente in difficoltà: in occasione del gol di Cambiaso, dove non può fare nulla, e nell'ultimissima occasione di Kean che tira un bolide da posizione ravvicinata su cui il portiere del Milan si oppone in maniera straordinaria salvando la differenza reti e permettendo alla Francia di concludere al primo posto. Da segnalare anche un lancio panoramico con i piedi per Nkunku che poi si guadagna la punizione da cui nasce la rete del 2-1. L'abbraccio della squadra al fischio finale e gli applausi di San Siro sono il premio migliore".