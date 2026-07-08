Milan, oggi alle 15 la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim

Milan, oggi alle 15 la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim
Oggi alle 10:46News
di Enrico Ferrazzi
Oggi pomeriggio a Casa Milan, Ruben Amori, nuovo allenatore rossonero, verrà presentato ufficialmente alla stampa

Dopo essere arrivato lunedì a Milano e aver visitato prima Casa Milan e poi lo stadio di San Siro, ed essere stato ieri invece a Milanello, dove è stato accolto dal patron rossonero Gerry Cardinale, oggi pomeriggio Ruben Amorim verrà presentato ufficialmente alla stampa: il nuovo tecnico milanista risponderà alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Casa Milan a partire dalle 15

Come sempre, il club di via Aldo Rossi trasmetterà la conferenza stampa tramite i propri canali ufficiali, ma potrete seguire tutte le dichiarazioni del nuovo allenatore del Milan tramite il consueto live testuale di MilanNews.it.