Milan, Allegri ammette: "Da qui a gennaio si delinea la classifica"
(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Il fatto che ci siano tante squadre in pochi punti è una anomalia del campionato. Ad un certo punto, la classifica si allungherà e dovremo avere la forza di restare lì. Domani sarà importante per la classifica": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. "Da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo dove la classifica verrà delineata. Dovremo essere bravi a restare nelle prime quattro", spiega l'allenatore rossonero. (ANSA).
