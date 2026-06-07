Milan del futuro, Fofana e Loftus-Cheek con le valigie in mano

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Anche Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek sono tra i calciatori del Milan che potrebbero salutare nel corso di questa estate

Il Milan naviga ancora a vista ed è perciò impossibile fare delle previsioni chiare o certe su quello che sarà il club rossonero da qui a un mese o nella prossima stagione. Ci sono però alcune linee guida che si possono seguire, per esempio per quanto riguarda la rosa del Diavolo che da una parte andrà ampliata per la doppia competizione, dall'altra dovrà essere affinata considerando i calciatori che spingono per andare via, chi non ci sarà più e chi è considerato un esubero. In sostanza, ci si attende l'ennesima rivoluziona anche sul mercato.

MILAN, FOFANA E LOFTUS CON LE VALIGIE IN MANO

Sono diversi i calciatori che sono in bilico per la prossima stagione. Fullkrug ha già detto addio; Modric va verso il ritiro o comunque la non permanenza in rossonero; Rabiot e Maignan, molto legati ad Allegri, potrebbero chiedere di salutare; alcuni acquisti recenti deludenti come Estupinan, Gimenez o Nkunku potrebbero essere messi sul mercato. Oggi il Corriere dello Sport indica anche Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek come possibili partenti e con le valigie in mano. Non hanno rispettato le attese riposte su di loro, specialmente in questa stagione. Il loro futuro potrebbe essere lontano da Milanello.