Milan, ecco gli obiettivi di Ismael Bennacer per il 2024

In merito agli obiettivi personali e con il Milan per il 2024, Ismael Bennacer ha dichiarato a Milannews.it: "Voglio tornare in forma il prima possibile. Se sto bene posso dare il mio contributo. Abbiamo ancora più competizioni, faremo il possibile per andare il più avanti possibile".

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan sarà impegnato in Europa League, una competizione che i rossoneri non hanno mai vinto nella loro storia: "Voglio dare il mio contributo anche in Europa. L'Europa League è una competizione importante, darò il massimo per dare il mio contributo alla squadra".