Milan, ecco il calendario della prossima stagione: 3 trasferte nelle prime 4 partite
Venerdi scorso è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2026/2027. Di seguito il cammino dei rossoneri della prossima stagione.
SERIE A 2026/27, IL CALENDARIO DEL MILAN
1ª giornata (22/23 agosto): Torino - Milan
2ª giornata (29/30 agosto): Milan - Venezia
3ª giornata (5/6 settembre): Juventus - Milan
4ª giornata (12/13 settembre): Lazio - Milan
5ª giornata (19/20 settembre): Milan - Lecce
6ª giornata (10/11 ottobre): Sassuolo - Milan
7ª giornata (17/18 ottobre): Milan - Atalanta
8ª giornata (24/25 ottobre): Udinese - Milan
9ª giornata (28 ottobre): Milan - Bologna
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Milan - Inter
11ª giornata (7/8 novembre): Genoa - Milan
12ª giornata (21/22 novembre): Milan - Frosinone
13ª giornata (28/29 novembre): Cagliari - Milan
14ª giornata (5/6 dicembre): Milan - Parma
15ª giornata (12/13 dicembre): Napoli - Milan
16ª giornata (19/20 dicembre): Milan - Como
17ª giornata (2/3 gennaio): Monza - Milan
18ª giornata (6 gennaio): Milan - Fiorentina
19ª giornata (9/10 gennaio): Roma - Milan
20ª giornata (16/17 gennaio): Milan - Torino
21ª giornata (23/24 gennaio): Frosinone - Milan
22ª giornata (30/31 gennaio): Milan - Juventus
23ª giornata (6/7 febbraio): Bologna - Milan
24ª giornata (13/14 febbraio): Inter - Milan
25ª giornata (20/21 febbraio): Milan - Genoa
26ª giornata (27/28 febbraio): Como - Milan
27ª giornata (6/7 marzo): Milan - Cagliari
28ª giornata (13/14 marzo): Milan - Sassuolo
29ª giornata (20/21 marzo): Atalanta - Milan
30ª giornata (3/4 aprile): Milan - Monza
31ª giornata (10/11 aprile): Fiorentina - Milan
32ª giornata (17/18 aprile): Milan - Napoli
33ª giornata (24/25 aprile): Lecce - Milan
34ª giornata (1/2 maggio): Milan - Lazio
35ª giornata (8/9 maggio): Parma - Milan
36ª giornata (15/16 maggio): Milan - Roma
37ª giornata (22/23 maggio): Venezia - Milan
38ª giornata (29/30 maggio): Milan - Udinese
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