Milan, Ibrahimovic non sarà tutti i giorni a Milanello: sarà presente quando il momento lo richiederà, in accordo con l’allenatore

Si parla tanto nelle ultime ore del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan e in particolare si sta cercando di capire con precisione quali saranno i suoi compiti. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, lo svedese non avrà appuntamenti quotidiani a Milanello, ma sarà presente quando il momento lo richiederà, in accordo con l’allenatore.

Dopo esserlo stato nelle ultime stagioni da giocatore, Ibra è pronto a tornare ad essere un punto di riferimento per lo spogliatoio rossonero: tra i suoi nuovi compiti, c'è anche quello di essere un importante interlocutore per Stefano Pioli, con cui potrà confrontarsi su questioni tecniche e tattiche, e per tutti i giocatori del Diavolo. Ieri, il primo a dargli il bentornato sui social è stato Rafael Leao.