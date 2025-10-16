Milan, il bilancio in Serie A senza Pulisic: una sola vittoria in sei partite
In attesa di conoscere l'esito degli esami di Christian Pulisic che diranno qualcosa in più sull'entità del suo problema muscolare al bicipite femorale, è certa la sua assenza domenica sera per la gara casalinga contro la Fiorentina. Qual è il bilancio del Milan senza l'americano in Serie A? Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha giocato sei volte in campionato con l'ex Chelsea ai box e il bilancio è stato di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
