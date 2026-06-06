Milan, tifosi infuriati per i post di Ibra. Nel 2024 lo svedese diceva: "Per me i social media un divertimento"

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I tifosi del Milan non ne possono più di Ibrahimovic e dei suoi post social. Lo svedese ne aveva parlato a giugno 2024, spiegando il suo "divertimento"

Ormai non c'è giorno senza che Zlatan Ibrahimovic posti sui social un video "strano" e i tifosi lo contestino nei commenti. Lo svedese continua a pubblicare post abbastanza inconcludenti, tra spot pubblicitari in cui fa "il personaggio" e video di allenamento in palestra. Il risultato però è sempre lo stesso: basta leggere i numerosi commenti negativi che riceve, come quelli sotto il suo ultimo video.

È ormai evidente che Ibra non smetterà di farlo. Anche perché a giugno 2024, durante la conferenza di presentazione della nuova stagione, parlava così proprio a propostio del suo utilizzo dei social media: "Per me i social media sono un divertimento: o mando messaggi o messaggi indiretti, devi fare l'ispettore Clouseau. Anche voi (giornalisti, ndr) lo fate ogni tanto: quando lo faccio io arrivo a più di 100 milioni, quando voi lo fate non lo so…”.