Milan, tre ballottaggi in vista della sfida a Genova

Marco Giampaolo non ha sciolto ancora le riserve sulla formazione che scenderà in campo domani sera contro il Genoa. Sostanzialmente ci sono ancora tre ballottaggi in corsa, e fino all’ultimo il tecnico si prenderà tempo per decidere.

In difesa viene riproposto il duello tra Rodriguez e Hernandez, con lo svizzero in vantaggio sul francese.

A centrocampo Bennacer e Biglia lottano per una maglia da titolare, e l’argentino potrebbe tornare dal primo minuto dopo due gare in panchina.

Il terzo ballottaggio è tra Calhanoglu e Paquetà, con il brasiliano pronto a riprendersi il posto come mezzala sinistra.