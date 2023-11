MN - Benassi: "Pioli grande persona e ottimo allenatore, il Milan uscirà fuori da questa crisi"

Importanti parole e complimenti da parte di Marco Benassi, ex Fiorentina ora svincolato, nei confronti di Stefano Pioli, entrambi nella viola nel 2017 e 2018. Questo il commento del centrocampista italiano in esclusiva sul sito di MilanNews.it: "Innanzitutto ci tengo a dire in primis che il mister è una grandissima persona a livello umano. Sono ormai passati tanti anni da quando eravamo insieme alla Fiorentina ma, puntualmente, ogni anno ci sentiamo almeno cinque-sei volte.

Detto ciò, Pioli - oltre ad essere un grandissimo allenatore di campo, ossessionato dai dettagli, che sono poi quelli che fanno la differenza - è anche un grandissimo gestore di gruppo. Quindi sono certo che il Milan verrà fuori anche da questa situazione. Sono periodi che in una stagione possono capitare, ma - conoscendo il mister e la sua dedizione al lavoro - ne usciranno al 100%”.