MN - Benassi su Jovic: "Ha grande talento, deve solo sbloccarsi facendo gol"

vedi letture

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, questo il commento di Marco Benassi, ex centrocampista della Fiorentina attualmente svincolato, riguardo all'impatto di Luka Jovic con la maglia del Milan: "Ho conosciuto Luka e posso dire che è un ragazzo che ha delle qualità incredibili. A volte ha fatto fatica a farle vedere, ma il suo talento è indiscutibile! Io credo che gli basti trovare una scintilla, anche per ritrovare fiducia, e poi potrà dare tanto al Milan”.