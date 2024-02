MN - Il Rennes affitta un hotel in Duomo: biglietti e sciarpe per gli 8mila tifosi. Domina lo slogan “Dare tutto”

Per la partita più importante della loro storia, il Rennes ha affittato un hotel alle spalle del Duomo a Milano come punto di ritrovo per i tifosi, luogo per chiedere informazioni, ritirare biglietti e voucher e per acquistare gadget del club francese in vista di MilanRennes di stasera in programma alle 21 a San Siro. La sala è stata addobbata con i colori rossoneri e con lo slogan “DARE TUTTO”, visibile anche sull’ultima pagina della Gazzetta di stamane.

I francesi rossoneri sono attesi in 8mila a San Siro, sistemati tra il settore ospiti e parte del terzo rosso.