MN - In cosa puoi ancora migliorare? Bartesaghi lucido: "Ho ancora tanto da migliorare, ma sto facendo quello che mi sono prefissato"

vedi letture

Oggi alle 22:00 News di di Fonti preferite

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha risposto ad alcune domande del collega Alessandro Schiavone.