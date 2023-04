MN - Milan, rossoneri attesi in ritiro questa mattina. Leao già presente in hotel da ieri sera

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

Stamattina il Milan si ritroverà in un hotel del centro di Milano in vista del match di stasera di Champions League contro il Napoli. Ci sono però alcuni giocatori che sono già arrivati tra ieri sera, come per esempio Leao, Gabbia e Pobega, e questa mattina prestissimo, come Bennacer. Gli altri rossoneri sono attesi nei prossimi minuti. In casa rossonera c'è grande voglia per la sfida di questa sera, quando molti occhi saranno in particolare su Rafael Leao, il quale, per cercare la massima concentrazione, ha deciso di presentarsi in ritiro con qualche ora di anticipo rispetto agli altri.