MN - Milan sulle tracce di De Cat. Waseige: "Ottimo giocatore. rappresenta un eccellente investimento per il futuro"
Tra i talenti che il Milan sta monitorando in vista del futuro c’è anche Nathan De Cat, centrocampista classe 2008 dell’Anderlecht e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio belga. Per approfondire il profilo del giovane talento e per parlare anche di Romelu Lukaku, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Frederica Waseige, giornalista e consulente di DAZN Belgio.
Nathan De Cat è nel mirino del Milan. Qual è la sua opinione su di lui? In passato ha detto che sa fare tutto ed eccelle in entrambe le fasi di gioco.
“Esattamente. È un ragazzo di 17 anni che possiede una grande qualità: rende tutto semplice. Con lui tutto sembra facile, naturale, leggero. Il suo punto di forza principale è che quando recupera il pallone riesce sempre a valorizzarlo. Può trovare una soluzione a 25 metri di distanza oppure servire il compagno giusto al momento giusto. In questa stagione ha dimostrato anche di poter giocare più avanzato: ha segnato gol importanti, tra cui uno a Bruges in una sfida molto sentita. A 17 anni è impressionante perché quest’anno all’Anderlecht era lui il leader. Quando sei il leader a 17 anni significa non solo che hai qualità superiori alla media, ma anche una personalità enorme. Per me è un ottimo giocatore e rappresenta un eccellente investimento per il futuro.”
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