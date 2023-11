MN - Milanello, Pioli e Furlani premiano Giroud per le 100 presenze in rossonero

Sta per iniziare l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund di domani sera. Stefano Pioli ha chiamato tutta la squadra in cerchio per la premiazione di Olivier Giroud, che contro il Lecce ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Milan Ad ascoltare anche Furlani, Moncada e d’Ottavio. Al discorso, poi, si è unito anche l'Ad rossonero, che si è congratulato con l'attaccante francese. Presente anche Francesco Camarda, che non potrà comunque essere convocato per la sfida di Champions contro il Borussia. Presenti anche Bennacer, ormai in gruppo da due settimane, e Maignan, uscito malconcio dalla sfida con la Fiorentina.

VIGILIA DI MILAN-B.DORTMUND

Giornata di vigilia per il Milan, che domani sera affronterà a San Siro il Borussia Dortmund per la quinta gara del girone F di Champions League. Un dentro-fuori che deciderà le sorti del Milan in Champions League, anche se l'ufficialità arriverà solamente contro il Newcastle tra poco più di due settimane. Alle 14:00 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli e Davide Calabria: anche le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale.