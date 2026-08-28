MN - Sala: "Credo che Amorim veda Saelemaekers più nei due sotto la punta che da esterno"
MilanNews.it
Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.
Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Potrà essere la stagione di Chukwueze?
"La risposta l’avremo quando il Milan affronterà squadre che lavorano tanto sui quinti, perché sono convinto che il suo contributo negli ultimi 30 metri lo porterà sicuramente, ma rimango con enormi dubbi sulle sue capacità di leggere certe situazioni in fase di non possesso. Un giocatore come Saelemaekers in quella posizione offre molte più garanzie in entrambe le fasi, ma credo che Amorim lo veda più nei due sotto la punta che da esterno".
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
MN - Sala: "Ci vorrà tempo per vedere il vero Milan perché ci sono pochi interpreti adatti al calcio che vuole proporre Amorim"
Leao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse di Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Venezia: Amorim sceglie di tenere fuori big. Si va come a Torino
Primo Piano
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com