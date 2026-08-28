MN - Sala: "Credo che Amorim veda Saelemaekers più nei due sotto la punta che da esterno"

MN - Sala: "Credo che Amorim veda Saelemaekers più nei due sotto la punta che da esterno"MilanNews.it
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Oggi alle 18:48News
di Antonello Gioia
Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Potrà essere la stagione di Chukwueze?

"La risposta l’avremo quando il Milan affronterà squadre che lavorano tanto sui quinti, perché sono convinto che il suo contributo negli ultimi 30 metri lo porterà sicuramente, ma rimango con enormi dubbi sulle sue capacità di leggere certe situazioni in fase di non possesso. Un giocatore come Saelemaekers in quella posizione offre molte più garanzie in entrambe le fasi, ma credo che Amorim lo veda più nei due sotto la punta che da esterno".